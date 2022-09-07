Россия полностью способна обеспечить себя природными ресурсами – Путин

10:06, 07 сентября 2022, ПАИ

Россия полностью способна обеспечить себя природными ресурсами, и Дальневосточный федеральный округ (ДФО) играет в этом существенную роль. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) 7 сентября. Трансляцию ведут федеральные СМИ.

Глава государства подчеркнул, что события текущего года подтвердили особую значимость доступности сырья.

«Россия едва ли не единственная страна в мире, которая способна полностью обеспечить себя природными ресурсами, и Дальний Восток здесь играет существенную роль: нефть, природный газ, уголь, металлы, лес, водные биоресурсы – по всем этим позициям регион является важнейшим поставщиком как на внутренний рынок, так и для наших зарубежных партнёров», – сказал Владимир Путин.

Напомним, ВЭФ-2022 проходит с 5 по 8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году – «На пути к многополярному миру».