Более 60 млн рублей получила Псковская область на развитие сельских территорий

11:37, 07 сентября 2022, ПАИ

Более 60 млн рублей поступили в Псковскую область из федерального бюджета. Средства направят на проект комплексного развития посёлков Плюсса, Заплюсье и села Ляды Плюсского района, который успешно прошёл конкурсный отбор в Минсельхозе России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

До конца текущего года финансирование пойдёт на авансирование работ по строительству очистных сооружений и цента культурного развития. В 2023 году Правительство РФ выделит оставшуюся часть федеральных средств.

Администрация Плюсского района уже приступила к проведению конкурсных процедур на определение подрядных организаций для объектов.

Проектом предусмотрены строительство очистных сооружений в Плюссе и Заплюсье, строительство центра культурного развития на 125 мест в селе Ляды. Кроме того, выполнят капитальный ремонт детского сада и библиотеки в Плюссе.

Реализация проекта запланирована на 2022–2023 годы. Общая стоимость проекта составляет около 400 млн рублей из федерального бюджета.

Средства на реализацию проекта выделили согласно распоряжению Правительства России в рамках государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий».