Латвия, Литва и Эстония ограничат въезд россиян через границы России и Белоруссии

11:35, 07 сентября 2022, ПАИ

Латвия, Литва и Эстония ограничат въезд россиян через границы России и Белоруссии, сообщил МИД Латвии.

Исключения сделают для водителей фур, дипломатов и въезжающих по семейным и гуманитарным причинам. Всем остальным обладателям шенгенских виз попасть в Прибалтику пешком или на машине не удастся.