Латвия, Литва и Эстония ограничат въезд россиян через границы России и Белоруссии
Латвия, Литва и Эстония ограничат въезд россиян через границы России и Белоруссии, сообщил МИД Латвии.
Исключения сделают для водителей фур, дипломатов и въезжающих по семейным и гуманитарным причинам. Всем остальным обладателям шенгенских виз попасть в Прибалтику пешком или на машине не удастся.
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