Владимир Путин: Россия прошла пик сложной ситуации в экономике
Россия прошла пик сложной ситуации в экономике. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 7 сентября. Трансляцию ведут федеральные СМИ.
«Хочу отметить, мы считаем: и в правительстве, и в администрации президента наши эксперты считают, — что пик, самая сложная ситуация [в экономике страны. — ПАИ] пройдена. Ситуация нормализуется, об этом говорят и макроэкономические показатели», — отметил глава государства.
Напомним, ВЭФ-2022 проходит с 5 по 8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году — «На пути к многополярному миру».
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