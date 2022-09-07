Владимир Путин: Россия прошла пик сложной ситуации в экономике

12:25, 07 сентября 2022, ПАИ

Россия прошла пик сложной ситуации в экономике. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 7 сентября. Трансляцию ведут федеральные СМИ.

«Хочу отметить, мы считаем: и в правительстве, и в администрации президента наши эксперты считают, — что пик, самая сложная ситуация [в экономике страны. — ПАИ] пройдена. Ситуация нормализуется, об этом говорят и макроэкономические показатели», — отметил глава государства.

Напомним, ВЭФ-2022 проходит с 5 по 8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году — «На пути к многополярному миру».