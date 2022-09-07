Владимир Путин: Россия ничего не будет поставлять за рубеж в ущерб своим интересам

12:51, 07 сентября 2022, ПАИ

Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить её собственным интересам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 7 сентября, сообщает РИА «Новости».

«Есть контрактные обязательства, контракты на поставку, а [если] будут приниматься какие-то решения политического характера, противоречащие контрактам, то мы их просто выполнять не будем. И вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам, в данном случае экономическим. Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут не будем поставлять», – сказал глава государства.

Владимир Путин отметил, что Россия скажет «мёрзни-мёрзни, волчий хвост» в ответ на попытки навязать ей условия в сфере энергетики. Он добавил, что те, кто хочет что-то навязать России в энергосфере, находятся не в том положении, чтобы что-то навязывать.

Напомним, ВЭФ-2022 проходит с 5 по 8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году – «На пути к многополярному миру».