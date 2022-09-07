Ремонт памятника герою Отечественной войны проводят в Дновском районе

13:01, 07 сентября 2022, ПАИ

В деревне Костыжицы продолжается ремонт памятника Николаю Бороздину, сообщил глава Дновского района Михаил Шауркин.

«Подрядчик очень ответственно и творчески подходит к решению поставленных перед ним задач. Очень надеюсь, что к 245-летию со дня рождения нашего прославленного земляка (2 ноября 2022 года) ремонт обьекта будет закончен», — написал глава района.

Николай Бороздин родился 2 ноября 1777 года; происходил из дворян Псковской губернии, потомок старинного русского дворянского рода. Во время Отечественной войны 1812 года Бороздин руководил 1-й кирасирской бригадой в составе 1-й Западной армии под руководством генерала от инфантерии Михаила Богдановича Барклая-де-Толли. Участвовал в Бородинском сражении, возглавлял атаки и контратаки на французскую кавалерию у Семеновских высот, поддерживая Литовский и Измайловский полки.