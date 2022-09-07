Владимир Путин подтвердил готовность России запустить «Северный поток – 2»

14:09, 07 сентября 2022, ПАИ

Россия готова включить газопровод «Северный поток – 2», запуск которого заморозила Германия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы во время пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), пишет газета «Известия».

«Мы ничего зря не строим. Мы технологии получили соответствующие, отработали. Если нужно будет, пожалуйста, мы включим «Северный поток – 2», – сказал президент.

Он также назвал чушью заявления о том, что РФ якобы использует газопровод «Северный поток – 1» в качестве энергетического оружия. По его словам, российская сторона поставляет партнёрам столько газа, сколько им нужно.

«Две нити газопровода идут по Украине. Украина взяла и отключила одну. А Польша поставила под санкции газопровод Ямал – Европа. Мы, что ли, это сделали? Поляки закрыли, украинцы закрыли», – подчеркнул российский лидер.

Владимир Путин также прокомментировал ситуацию с турбинами для «Северного потока». По его словам, договор на ремонт турбин был заключен с британской дочкой Siemens, но при этом ремонт должен проводиться в Канаде. Он напомнил, что все отремонтированные турбины, согласно контракту, нужно напрямую доставлять в Россию, чего так и не произошло.

«Дайте нам турбины, мы включим «Северный поток». Не дают же ничего. Сами натворили дел, теперь не знают, что делать», – заключил глава государства.