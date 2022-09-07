Проект «Без срока давности» представила преподаватель ПсковГУ на форуме «Ладога»

17:06, 07 сентября 2022, ПАИ

Результаты работы коллектива исторического факультета ПсковГУ по созданию образовательного модуля «Без срока давности» представила заведующая кафедрой всеобщей истории и регионоведения Татьяна Хришкевич на площадке «Память» молодёжного образовательного форума «Ладога». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Участниками форума «Ладога» также стали доцент кафедры отечественной истории и директор центра карьеры и трудоустройства Екатерина Гончарова, доцент кафедры филологии, коммуникаций и РКИ Надежда Лищенко.

Екатерина Гончарова стала спикером площадки «Наследие Петра I на Северо-Западе России», которая вошла в федеральный план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 350-летия со дня рождения Петра I. Цель – объединить молодых специалистов и при участии профессионального сообщества Российского исторического общества сформировать новые прикладные методы историко-просветительской работы на стыке музейной, архивной и образовательной сфер. Участникам предстоит отыскать необычные сюжеты, темы и форматы, которые позволят молодым людям по-новому взглянуть на петровское наследие, ощутить связь эпох и преемственность исторического развития России, отметили в пресс-службе.

Надежда Лищенко провела для участников форума тренинг по работе со СМИ.

Добавим, форум проходит с 5 по 11 сентября в Ленинградской области. В этом году центральной темой «Ладоги» стало патриотическое воспитание молодёжи. Форум призван объединить научные и патриотические молодёжные сообщества, чтобы по-новому взглянуть на развитие малых территорий регионов Северо-Запада. По итогу участники форума получат навыки и компетенции в сфере патриотического воспитания, которые смогут на практике применить в своих регионах.

Напомним, международный проект «Без срока давности», который инициировал президент РФ Владимир Путин, реализуется в России с 2020 года. Он посвящён сохранению исторической памяти о трагедии мирного населения СССР – жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны, установлению обстоятельств вновь выявленных преступлений против мирного населения.

На основании документов проекта «Без срока давности» во исполнение поручения президента и по заданию Минобрнауки России в ПсковГУ был разработан учебный модуль, представляющий собой универсальный учебно-методический комплекс, который может быть интегрирован в образовательные программы разных направлений подготовки, использоваться в разных траекториях образования и форматах работы со студентами. В начале 2021 года модуль получил положительное заключение федерального учебно-методического объединения.

Более 200 университетов уже включили в свои образовательные программы элементы образовательного модуля «Без срока давности». А в новом учебном году он появится уже во всех университетах, подведомственных Минобрнауки. Мероприятия проекта на студенческую аудиторию транслирует молодёжный медиахолдинг «Без срока давности», работающий в ПсковГУ.