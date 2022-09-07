В ГИБДД отказались от идеи внедрения новой таблички для поворота на красный

15:41, 07 сентября 2022, ПАИ

В Госавтоинспекции отказались от внедрения на дорогах новых табличек, разрешающих поворот направо на красный сигнал светофора. Речь идёт о табличке «Уступи всем и можно направо». Об этом сообщает Autonews со ссылкой на ведомство.

В ГИБДД назвали эксперимент неудачным и возвращаться к нему не планируют.

Отметим, что специальные таблички для поворота на красный устанавливали в России несколько последних лет в рамках тестирования. Делалось это ради экономии, поскольку таблички из металла дешевле обычных электрических светофорных секций.

Такие таблички можно было увидеть во многих городах России, в том числе и в Пскове. Так, некоторое время на перекрёстке Рижского проспекта и улицы Максима Горького была такая «нарисованная стрелка». Однако позже её заменили на полноценную секцию светофора. Теперь там всегда горит стрелка направо.