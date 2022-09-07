Псковский областной суд оставил в силе решение об отказе в регистрации «яблочницы» на выборы

16:45, 07 сентября 2022, ПАИ

Псковский областной суд оставил в силе решение городского суда об отмене регистрации Анжелики Пянтковской кандидатом в депутаты Псковской городской Думы от партии «Яблоко». Об этом сообщается в Telegram-канале объединённой пресс-службы судов Псковской области.

«Псковский областной суд оставил в силе решение Псковского городского суда об удовлетворении исковых требований избирательного объединения регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» к ТИК Пскова и Анжелике Пянтковской», – говорится в сообщении.

Ранее дело рассмотрел Псковский городской суд, который отменил регистрацию Анжелики Пянтковской кандидатом в депутаты Псковской гордумы.