Псковский областной суд оставил в силе решение об отказе в регистрации «яблочницы» на выборы
Псковский областной суд оставил в силе решение городского суда об отмене регистрации Анжелики Пянтковской кандидатом в депутаты Псковской городской Думы от партии «Яблоко». Об этом сообщается в Telegram-канале объединённой пресс-службы судов Псковской области.
«Псковский областной суд оставил в силе решение Псковского городского суда об удовлетворении исковых требований избирательного объединения регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» к ТИК Пскова и Анжелике Пянтковской», – говорится в сообщении.
Ранее дело рассмотрел Псковский городской суд, который отменил регистрацию Анжелики Пянтковской кандидатом в депутаты Псковской гордумы.
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