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Общество

20-летний труд презентовал великолукский военный историк

Фото: газета «Великолукская правда. Новости»

Энциклопедический труд «С именем Великих Лук» презентовал военный историк Игорь Буйко. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Полностью книга называется «С именем Великих Лук. Очерки истории отдельных пехотных полков 1708-1918 гг.», её автором стал член Президиума Общероссийской организации Союз кадетских объединений «Открытое содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России», директор лицея №10 Игорь Буйко.

Он первым в истории города собрал и классифицировал архивную информацию о пехотных полках Русской Императорской Армии, которые носили название «Великолуцкий». При этом Игорь Буйко предупредил участников презентации, что великолучане практически не служили в этих полках, но Великие Луки занимают достойное место в военной исторической хронике.

«Пожалуй, что кропотливый труд Игоря Буйко, направленный, в первую очередь, на популяризацию воинского подвига, русской военной культуры, который длился 20 лет, сравним с тем, что сделал в свое время историк Русского Зарубежья Антон Керсновский, создавший великолепную многотомную Историю Русской Армии», - отмечается в сообщении. 

Фото: газета «Великолукская правда. Новости»

Кроме этого, начальник отдела по туризму при комитете культуры Зоя Федорова поздравила военного историка с выходом книги и подчеркнула, что Игорь Буйко выполнил миссию сохранения военного наследия земли Великолукской.

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