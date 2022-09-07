Еврокомиссия предложит ввести предельную цену на российский газ

17:57, 07 сентября 2022, ПАИ

Еврокомиссия предложит странам ЕС пять мер по нормализации ситуации на рынке электроэнергии, в том числе введение потолка цен на российский газ, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Об этом пишет РИА Новости.

Потребителей также могут обязать сократить потребление электричества в пиковые часы.



Кроме того, Еврокомиссия рассматривает вариант введения лимита на доходы для компаний, которые производят электричество с низкими затратами и получают сверхдоходы за счет высоких цен. Эти «неожиданные прибыли» могут передать национальным экономикам для поддержки уязвимых потребителей и бизнеса.

«Нефтегазовые компании также сделали огромные прибыли. Поэтому мы предложим, чтобы был вклад солидарности для компаний сектора ископаемого топлива», — добавила фон дер Ляйен.

Полученные таким образом средства государства могли бы тратить на развитие чистых источников энергии.



ЕК также предполагает меры поддержки ликвидности энергоснабжающих компаний, чтобы они могли справиться с волатильностью рынков.



Эти пять мер Еврокомиссия обсудит со странами — членами ЕС на совете по энергетике в ближайшую пятницу.





