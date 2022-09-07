Александр Козловский познакомился с ходом капитального ремонта в школе № 1 Порхова

19:32, 07 сентября 2022, ПАИ

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Сегодня Порховский район посетил депутат Государственной Думы Александр Козловский, сообщает корреспондент газеты «Порховский вестник».

Вместе с главой района Юрием Семеновым он встретился с активом района и побывал в первой городской школе, где в рамках программы «Модернизация школьных систем образования» полным ходом идет капремонт.



По контракту объект должен быть сдан 1 декабря этого года. Работы идут с опережением графика, поэтому учебный процесс планируется начать уже после осенних каникул, в начале ноября. Готовность объекта на сегодняшний день составляет 83%.



Практически завершены работы по электрике и ремонту системы канализации. Уже получили первую партию мебели.



Идет замена кровли над актовым залом и библиотекой — покрытие было в аварийном состоянии. Заменили окна, стекла двухкамерные.



По периметру школы оборудовали освещение. Двери на первом этаже и межэтажные двери будут с системой «антипаника». Современным сделано и освещение в кабинетах: аварийное освещение будет гореть даже при отключении света.



В дополнение к капремонтау на территории школы по программе «Спорт — норма жизни» возводится ФОКОТ.