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Общество

СМС-сообщения с призывом защищать страну получают жители Латвии

СМС-сообщения с призывом защищать страну получают в течение двух дней жители Латвии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили местные жители.

Сообщения приходят от латвийского министерства обороны и государственной пожарно-спасательной службы в рамках военных учений «AMEX 2022». Их рассылают всем пользователям операторов мобильной связи LMT, BITE и Tele2 с целью проверки оповещения граждан Латвии в кризисных ситуациях.

Жителям приходят текстовые сообщения следующего содержания: «Внимание, проверка оповещения! Узнай, как действовать в случае кризиса, и ознакомься с буклетом «72 часа».

В частности, в буклете содержится информация об обязанности латышей защищать свою страну, выполнять распоряжение ответственных служб. При этом не уточняется, почему жители Латвии должны готовиться к боевым действиям.

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