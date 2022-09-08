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Происшествия

Житель Локни попытался зарезать знакомого в гостях у брата

Житель Локни попытался зарезать знакомого в гостях у брата, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, днем 2 сентября 48-летний злоумышленник схватил нож и ударил им другого гостя, а затем сбежал. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив. Подозреваемого удалось задержать. Ранее он семь раз был судим за совершение умышленных преступлений против личности и собственности.

Мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

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