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Политика

Более тысячи псковичей приняли участие в тренировке ДЭГ

Более тысячи псковичей приняли участие в тренировке ДЭГ, сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов во время пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Он отметил, что никаких сбоев, проблем и накладок зафиксировано не было. «Люди ждут, чтобы проголосовать. Самое главное, что проголосовать можно из любого места и в любое время проведения выборов», — подчеркнул он.

Напомним, в 2022 году федеральная система ДЭГ будет применяться в семи регионах: в Псковской, Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Томской и Ярославской областях. Кроме того, дистанционное электронное голосование пройдёт в некоторых районах на муниципальных выборах в Москве.

На сентябрьских выборах жители Пскова смогут проголосовать за кандидата в депутаты городской Думы без посещения избирательного участка. 

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