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Политика

19 сентября Эстония закроет въезд для граждан России

Эстония закрывает с 19 сентября въезд для граждан России, в том числе имеющих шенгенские визы, которые были выданы третьими государствами, сообщил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу. Об этом пишет «Интерфакс».

«В ночь на 19 сентября или с 00 часов 19 сентября начнет действовать для граждан России запрет на въезд через внешние границы независимо от того, каким государством выдана шенгенская виза», - заявил министр на пресс-конференции.

Он отметил, что так же поступят другие государства Балтийского региона.

Он заявил, что призыв к гражданам России таков: «Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, вас здесь не приветствуют!»

Рейнсалу отметил, что запрет касается лиц, путешествующих с туристическими визами, и не затрагивает желающих посетить страну с целью встреч с родственниками и по иным гуманитарным причинам. 

Также с 19 сентября граждане России не смогут въехать в Латвию, Литву и Польшу по сухопутной границе.

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