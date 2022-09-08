День финансиста отметили в ПсковГУ

15:50, 08 сентября 2022, ПАИ

День финансиста отметили в Псковском государственном университете, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

В ПсковГУ специалистов для финансовой сферы готовит кафедра экономики и финансов, созданная в институте права, экономики и управления.

«Все мы в той или иной мере являемся финансистами, и в связи с этим праздник можно считать общим», – уверен заведующий кафедрой экономики и финансов, заслуженный работник высшей школы РФ Михаил Николаев.

В настоящий момент на кафедре трудятся 23 преподавателя и получает образование около 500 студентов. Вуз реализует несколько направлений обучения: бакалавриат – «Экономика», программа «Бухгалтерский учёт и финансы», специалитет – «Экономическая безопасность», «Таможенное дело». Также в этом году началась подготовка по двум магистерским программам: «Управленческий учёт и экономическая безопасность бизнеса», «Искусственный интеллект и анализ больших данных в банковской сфере».

Напомним, что День финансиста отмечают ежегодно 8 сентября. Этот год является юбилейным для Минфина: ведомству исполнилось 220 лет.