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Общество

С 25 октября изменится режим работы пунктов пропуска на границе с Эстонией

Режим работы пунктов пропуска на российско-эстонской границе изменится с 25 октября 2026 года, сообщается в официальном канале ФТС России на платформе MAX.

Фото из официального канала ФТС России на платформе MAX

Причина – переход Эстонии на зимнее время. Пропуск физических лиц через МАПП «Ивангород» (в Эстонии – КПП «Нарва-1»), а также физических лиц и автомобилей через МАПП «Куничина Гора» (КПП «Койдула») и МАПП «Шумилкино» (КПП «Лухамаа») будет осуществляться с 08:00 до 20:00 по московскому времени.

Российские таможенные посты продолжат работать круглосуточно. При прохождении контроля на эстонской стороне ближе к 20:00 и после наступления этого времени все граждане смогут пройти на территорию России.

В период школьных каникул Санкт-Петербургская таможня прогнозирует рост пассажиропотока. С учётом длительного контроля со стороны эстонских государственных органов возможно образование очередей.

«Часть граждан не успевает пройти границу до закрытия эстонского КПП «Нарва-1» и вынуждена ожидать открытия эстонского пункта пропуска на следующий день», – предупредил начальник Санкт-Петербургской таможни Юрий Плотников.

В таможне попросили учитывать эту информацию при планировании поездок.

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С 25 октября изменится режим работы пунктов пропуска на границе с Эстонией

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