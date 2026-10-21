Кладбище приводят в порядок в Себежском районе
Благоустройство кладбища продолжается в деревне Бояриново Себежского района, сообщили ПАИ в редакции газеты «Призыв».
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
Активисты ТОС «Бояриново» вместе с подрядчиками и неравнодушными жителями продолжают масштабную работу по наведению порядка на территории местного гражданского кладбища. Основные силы брошены на спил и удаление старых аварийных деревьев, которые представляют реальную угрозу для мемориалов и оград.
Работы ведут в условиях плотной застройки. Крупногабаритный древесный мусор, ветки и брёвна оперативно распиливают и готовят к вывозу, чтобы освободить проходы.
«Каждый шаг – это вклад в сохранение памяти и уважения к предкам. Кладбище постепенно приобретает ухоженный, светлый и безопасный вид. Огромное спасибо всем, кто делом, техникой или организационно поддерживает этот важный проект!» – отметила руководитель библиотеки-клуба деревни Бояриново Елена Титова.
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