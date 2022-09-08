Туристический автобус по проекту «Культурная дорога» презентовали в Пскове

16:05, 08 сентября 2022, ПАИ

Туристический автобус № 17 в рамках регионального проекта «Культурная дорога» презентовали в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства Псковской области.

Проект направлен на популяризацию общественного транспорта и культурное просвещение пассажиров. В рамках проекта изменили внешний и внутренний дизайн городского автобуса. В салоне установили инфоэкраны, на которые будут транслироваться видеоролики о достопримечательностях региона и личностях, прославивших Псковскую область, а также об уникальной красоте флоры и фауны региона. Кроме того, в салоне автобуса разместили QR-коды, с помощью которых можно прослушать аудиоэкскурсию в ходе маршрута.

Автор проекта – победитель всероссийского конкурса «Большая перемена – 2021» по направлению «Расскажи о главном», выпускник Псковского многопрофильного правового лицея № 8, студент факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета Денис Жгунов. Именно по его инициативе маршрут городского автобуса преобразовали в интерактивный музей.

Идею поддержали эксперты «Большой перемены» и губернатор Псковской области Михаил Ведерников. По поручению главы региона при содействии регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству проект «Культурная дорога» реализовали на одном из самых популярных городских маршрутов.

Уже завтра брендированный автобус начнёт курсировать по городскому маршруту № 17, следующему от железнодорожного вокзала до улицы Рокоссовского.

Автор проекта выразил благодарность Михаилу Ведерникову и сотрудникам комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области за поддержку в реализации идеи.