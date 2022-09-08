Премьер Венгрии заявил, что санкции против России могут поставить Европу на колени

17:32, 08 сентября 2022, ПАИ

Введённые против России санкции вызвали инфляцию и нехватку энергии, которые могут «поставить Европу на колени», заявил премьер-министр Виктор Орбан. Об этом пишет РИА Новости.

«В настоящее время против России действует 11 тысяч санкций, но попытки ослабить русских не увенчались успехом. Напротив, жёсткая инфляция и дефицит энергии, вызванные санкциями, могут поставить Европу на колени», — отметил он.

Ранее Орбан заявил, что антироссийские санкции не пошатнули Москву, в то время как Европа потеряла уже четыре правительства и находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. При этом, по его словам, члены ЕС упустили шанс на посредничество в конфликте на Украине, поскольку не смогли обеспечить выполнение Минских соглашений.

