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Политика

Александр Братчиков проголосовал на выборах в Пскове

Вице-спикер Псковского областного Собрания Александр Братчиков проголосовал на избирательном участке в школе № 12 и призвал последовать его примеру всех горожан. Экс-сити-менеджер подчеркнул, что этот выбор предопределяет судьбу Пскова на ближайшие пять лет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Граждане принимают решение о судьбе города на ближайшие пять лет. Всё-таки городская Дума избирает главу администрации города, а сейчас система немного поменялась, и в одном лице будут совмещены две должности», — напомнил об изменениях в системе управления Псковом вице-спикер областного Собрания.

Сам Александр Братчиков в 2017 году был избран главой администрации Пскова на сессии городской Думы и до середины 2021 года работал в тесном взаимодействии с муниципальным представительным органом власти.

«Поэтому как мы выберем городскую Думу, такая у нас будет власть в будущие пять лет. Я считаю, что это очень важно, и призываю всех жителей города Пскова прийти и сделать осознанный выбор», — подчеркнул Александр Братчиков.

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