В Псковской области к полудню проголосовало более 12,5 тысячи избирателей

12:47, 09 сентября 2022, ПАИ

Явка на выборы в органы местного самоуправления Псковской области на 12:00 составила 2,8 %. Проголосовали 12 592 избирателя, сообщили в облизбиркоме.

«Это процент без учёта избирателей, которые проголосовали через дистанционное электронное голосование», — отмечается в сообщении.

Возможностью проголосовать онлайн на выборах депутатов городской Думы воспользовались уже 54 % избирателей, которые ранее подали соответствующее заявление.

Жители региона смогут проголосовать на выборах 9, 10 и 11 сентября.

Принять участие в выборах традиционно на избирательных участках смогут 453 627 избирателей, из них 5 375 — впервые голосующие (те, кому исполнилось 18 лет на момент голосования). Для голосующих открыто 523 избирательных участка.