Разоблачён фейк с сообщениями об аномальной явке на онлайн-выборах в Псковской области

13:05, 09 сентября 2022, ПАИ

Разоблачен фейк с сообщениями об аномально высокой явке избирателей, голосующих в Пскове с помощью ДЭГ. Об этом пишет Telegram-канал «Война с фейками».

О якобы аномально высокой явке пишут псковские Telegram-каналы со ссылкой на представителей партии «Яблоко». Аналогичные сообщения распространяются и о голосовании с помощью электронной системы в Москве.

На самом деле с помощью электронной системы почти за три часа проголосовали 4 695 псковских избирателей. На ДЭГ от Псковской области зарегистрировано чуть больше 11 тыс. человек – это лишь 2 % от более чем полумиллиона избирателей. То есть свой выбор с помощью ДЭГ пока сделали менее одного процента электората.

«Логично, что люди, выбравшие удобный способ проголосовать удалённо, подошли к этой задаче оперативно – им не надо было идти на избирательный участок или дожидаться сотрудника УИК. Местные эксперты отмечают, что каких-то аномалий количества проголосвавших с помощью ДЭГ нет. Для сравнения: в Москве за 38 минут таким образом проголосовало более 100 тыс. человек – это тоже 1-1,5 % от общего числа избирателей», – отмечают авторы Telegram-канала «Война с фейками».

По их словам, систему электронного голосования не в первый раз пытаются дискредитировать, она подвергалась критике и на прошлогодних выборах. При этом ДЭГ – максимально честная и прозрачная система для волеизъявления граждан. Данные обо всех поданных голосах избирателей на дистанционном голосовании зашифровываются и записываются в сеть блокчейн. Без ключа расшифрования определить результаты голосования невозможно. Ключ делится на части перед началом голосования, а вечером после завершения голосования собирается для подсчёта голосов. На прошлогодних выборах надёжность системы ДЭГ подтвердили международные эксперты.