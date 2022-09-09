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Политика

Алексей Севастьянов принял участие в выборах депутатов Собрания Печорского района

Фото: Telegram-канал Псковского областного Собрания депутатов

Председатель парламентского комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов принял участие в выборах депутатов Собрания Печорского района, сообщается в официальном Telegram-канале Псковского областного Собрания депутатов.

Алексей Севастьянов отметил, что с того момента, как он получил право голосовать, он всегда им пользуется. «Честно говоря, не то что не доверяю – не хочу на кого-то перекладывать свой выбор. И к этому отношусь очень трепетно и всегда очень взвешенно», — отметил Алексей Севастьянов.

Он подчеркнул, что, учитывая количество внешнеполитических вызовов, в настоящее время как никогда важна та монолитная вертикаль и законодательной, и исполнительной власти, чтобы противостоять тому дикому воздействию, которое сегодня переживает каждый гражданин России.

«От районных депутатов до Госдумы, от райсоветов до правительства мы сегодня должны быть единым целым, единым кулаком», — резюмировал он.

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