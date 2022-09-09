Председатель Общественной палаты Псковской области приняла участие в ДЭГ

14:49, 09 сентября 2022, ПАИ

Председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачёва приняла участие в голосовании на выборах в Псковскую городскую Думу в дистанционном формате, сообщается на странице Общественной палаты региона.

Наталья Горбачёва отметила, что голосование прошла успешно и быстро. «Это заняло минимум времени», — подчеркнула она.

Проголосовала она, находясь в общественном штабе по наблюдению за выборами на территории Псковской области при Общественной палате Псковской области, во время дежурства.

«Этим подтверждается, что когда человек по разным причинам не может присутствовать на избирательном участке, то дистанционная электронная форма голосования будет очень востребована», — сообщается в группе палаты.