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Политика

Александр Козловский проголосовал на выборах в Великолукскую гордуму

Фото: Александр Козловский

Нельзя упускать возможность повлиять на судьбу своей малой родины, считает депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский.

На своей личной странице в соцсети «ВКонтакте» депутат рассказал, что сегодня вместе с супругой проголосовал на выборах в Великолукскую городскую Думу.

Фото: Александр Козловский

«Как и прежде, свой выбор сделали на избирательном участке на базе моей родной школы – лицея №10. Считаю важным прийти на выборы. Ведь это возможность отдать свой голос за ту позицию, которая тебе близка, и тем самым повлиять на судьбу своей малой родины. Нельзя упускать такую возможность», — отметил он.

Александр Козловский напомнил, что в этом году голосование проходит три дня. «Это очень удобно. Можно сделать свой выбор в любое удобное время, не нарушая свой рабочий график или личные планы», — резюмировал депутат. 

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