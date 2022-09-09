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Политика

Глава Струго-Красненского района принял участие в голосовании 9 сентября

Глава Струго-Красненского района Александр Волков принял участие в голосовании. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Я свой выбор сделал! Друзья, призываю вас последовать моему примеру. Сходил на свой избирательный участок с утра. Проголосовал. Участие в голосовании — это наше конституционное право. Им важно грамотно воспользоваться! Выберите удобный для вас день и сделайте свой выбор!» - написал Александр Волков.

Отметим, что многодневное голосование в Псковской области будет проходить три дня – 9, 10 и 11 сентября. Жители региона смогут проголосовать в любой из этих дней на избирательных участках до 20:00.

Всего в регионе проходит 30 избирательных кампаний. При этом в этом году на выборах в Псковскую городскую Думу применяют технологию дистанционного электронного голосования (ДЭГ). 11 878 человек подали заявления на участие в ДЭГ на выборах в Псковскую городскую Думу. Проголосовать можно на портале ДЭГ через компьютер или мобильное устройство.

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