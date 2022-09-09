Почти 25 тысяч избирателей проголосовали в Псковской области к 15:00

15:41, 09 сентября 2022, ПАИ

Явка по выборам в органы местного самоуправления Псковской области на 15:00 по московскому времени составила 5,5 %. Проголосовали 24 936 избирателей, сообщили Псковскому агентству информации в облизбиркоме.

Данные представлены без учета онлайн-голосования.

Возможностью проголосовать онлайн на выборах депутатов городской Думы воспользовались уже 59 % избирателей (7034 человека), которые подали ранее соответствующее заявление, уточнили в облизбиркоме.