Псковичи могут проголосовать онлайн на избирательном участке

17:10, 09 сентября 2022, ПАИ

Псковский предприниматель Юрий Бурлин объяснил, как быть, если не удалось найти свою фамилию в бумажном списке для голосования.

«Если получилось так, что вы зарегистрировались для ДЭГ, забыли и пришли на избирательный участок — вам предоставят компьютер для голосования, так как из бумажных списков вы уже вычеркнуты», – отметил Юрий Бурлин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он также добавил, что дистанционное электронное голосование — современный способ голосования, который не требует посещения избирательного участка, а проводится онлайн на специальном портале, доступном для избирателей с компьютера или мобильного устройства.



Сроки проведения ДЭГ с 8:00 9 сентября до 20:00 11 сентября (по местному времени).

«Приходите все на выборы, проявите сознательность, патриотизм и гражданскую ответственность», - заключил предприниматель.