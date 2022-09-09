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Политика

Псковичи могут проголосовать онлайн на избирательном участке

Псковский предприниматель Юрий Бурлин объяснил, как быть, если не удалось найти свою фамилию в бумажном списке для голосования.

«Если получилось так, что вы зарегистрировались для ДЭГ, забыли и пришли на избирательный участок — вам предоставят компьютер для голосования, так как из бумажных списков вы уже вычеркнуты», – отметил Юрий Бурлин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он также добавил, что дистанционное электронное голосование  — современный способ голосования, который не требует посещения избирательного участка, а проводится онлайн на специальном портале, доступном для избирателей с компьютера или мобильного устройства.

Сроки проведения ДЭГ с 8:00 9 сентября до 20:00 11 сентября (по местному времени).

«Приходите все на выборы, проявите сознательность, патриотизм и гражданскую ответственность», - заключил предприниматель.

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