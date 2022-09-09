О фейковых обращениях по поводу нарушений на выборах рассказала Наталья Горбачёва

18:20, 09 сентября 2022, ПАИ

О поступающих фейковых обращениях по поводу нарушений на избирательных участках в Псковской области рассказала руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате региона Наталья Горбачёва.

По её словам, каждое такое обращение сразу проверяют наблюдатели из общественного штаба. Сообщений поступает много, но подавляющее большинство из них являются фейками.

Наталья Горбачёва привела пример, когда сообщение об отсутствующем сейфе на избирательном участке сопровождалось фотографией, на котором он был.