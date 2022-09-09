Галина Невалённая: Каждый активный гражданин должен проголосовать

17:59, 09 сентября 2022, ПАИ

Главврач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая приняла участие в голосовании на выборах в городскую Думу. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По её словам, проголосовать должен каждый активный гражданин. «Я считаю, что каждый активный гражданин должен проголосовать. Когда мы голосуем, мы выбираем своё будущее. Выбирая депутатов Псковской городской Думы, мы доверяем депутатам представлять наши интересы. Наша активная жизненная позиция помогает развиваться городу. Поэтому каждый из нас должен выбрать своё будущее, доверить своё будущее депутатам», - сказала Галина Невалённая.

Сегодня она приняла участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Главврач отметила, что это очень удобно, особенно для работающих и занятых людей.

«Я уже проголосовала. Голосовала я онлайн. Очень удобное электронное голосование, можно голосовать по телефону, по компьютеру, на планшете, в пути, в дороге, на работе, дома, на даче, на прогулке. Я считаю, что электронное голосование приемлемо для работающих и занятых людей», - добавила Галина Невалённая.

Отметим, что голосование в Псковской области будет проходить три дня – 9, 10 и 11 сентября. Жители региона смогут проголосовать в любой из этих дней на избирательных участках до 20:00.

Всего в регионе проходит 30 избирательных кампаний. При этом в этом году на выборах в Псковскую городскую Думу применяют технологию дистанционного электронного голосования (ДЭГ). 11 878 человек подали заявления на участие в ДЭГ на выборах в Псковскую городскую Думу. Проголосовать можно на портале ДЭГ через компьютер или мобильное устройство.