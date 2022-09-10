Второй день голосования на выборах стартовал в Псковской области

08:26, 10 сентября 2022, ПАИ

Второй день трехдневного голосования на муниципальных выборах стартовал 10 сентября в Псковской области.

В регионе проходит 30 избирательных кампаний: выборы пяти глав муниципальных образований — Гдовского, Дедовичского, Островского, Палкинского, Плюсского районов, 23 избирательные кампании по выборам депутатов — замещается 372 мандата по всей области, дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов городского поселения «Печоры» 2-го созыва по одномандатным избирательным округам № 1 и 9, дополнительные выборы депутата сельского поселения «Туричинская волость» 2-го созыва по многомандатному избирательному округу №4.

Выборы проходят с 9 по 11 сентября, избирательные участки будут открыты с 08:00 до 20:00.

Принять участие в выборах традиционно на избирательных участках смогут 453 627 избирателей, из них 5 375 — впервые голосующие (те, кому исполнилось 18 лет на момент голосования). Для голосующих открыто 523 избирательных участка.