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Страна и мир

Новый король Великобритании обратился к нации

Король Великобритании Карл III отдал дань уважения годам служения королевы Елизаветы II, которая умерла 8 сентября в возрасте 96 лет, сообщает ТАСС.

В первом телеобращении к нации, которое было записано в Букингемском дворце и показано по основным телеканалам в 18:00 (20:00 мск), 73-летний монарх признался, что его мать всегда была для него источником вдохновения и образцом служения нации.

«На протяжении всей своей жизни Ее Величество королева, моя любимая мать, служила вдохновением и примером для меня и всей моей семьи. Мы находимся в большом долгу перед ней, каким только может быть долг любой семьи перед матерью, за ту любовь и теплоту, которые она нам давала, за ее наставничество и понимание, а также за пример, который она нам подавала», – сказал Карл III.

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