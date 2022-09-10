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Политика

Явка на ДЭГ в Пскове 9 сентября превысила 70%

Явка на электронном голосовании в Псковскую городскую Думу в первый день выборов превысила 70 %, сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

71,8 % жителей Псковской области, зарегистрировавшихся для участия в дистанционном электронном голосовании, уже воспользовались такой возможностью. 

«Ряд Телеграм-каналов пишут о «высоком» числе голосующих на ДЭГ в Пскове в первые часы голосования и в целом по итогам первого дня. А мы на это отвечаем отзывами наших избирателей. Жители областного центра оценили новый формат голосования, и это неудивительно, ведь ДЭГ — это удобно и быстро! ДЭГ — это современно!  ДЭГ — это будущее избирательного процесса», — отметили в облизбиркоме. 

Всего для голосования через портал ДЭГ зарегистрированы 110,6 тыс. избирателей из семи регионов. Вчера в 8:00 по московскому времени голосование стартовало в Курской, Новгородской, Псковской, Ярославской областях, в 9:00 — в Калининградской области. В Калужской и Томской областях электронное голосование стартует 10 сентября.

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