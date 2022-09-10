Главный внештатный пульмонолог Псковской области приняла участие в ДЭГ

11:22, 10 сентября 2022, ПАИ

Главный врач ГБУЗ ПО «Псковская областная инфекционная клиническая больница», главный внештатный пульмонолог региона Анастасия Повторейко приняла участие в дистанционном электронном голосовании . Об этом она сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Она напомнила, что проголосовать можно двумя способами: на избирательном участке или дистанционно на портале vybory.gov.ru. «Дистанционное электронное голосование — это система, которая позволяет избирателям принимать участие в выборах и при этом не посещать избирательный участок. Зарегистрировавшиеся в ДЭГ могут отдать свой голос через смартфон или компьютер», — отметила Анастасия Повторейко.

Главный внештатный пульмонолог региона подчеркнула, что выбрала для себя наиболее удобный способ и проголосовала в режиме онлайн.

«Я выбрала для себя удобный, быстрый способ, проголосовав онлайн. Голосуйте и вы, важен каждый голос!» — написала Анастасия Повторейко.

Выборы в регионе проходят с 9 по 11 сентября, избирательные участки будут открыты с 08:00 до 20:00. Принять участие в выборах традиционно на избирательных участках смогут 453 627 избирателей, из них 5 375 — впервые голосующие (те, кому исполнилось 18 лет на момент голосования). Для голосующих открыто 523 избирательных участка.