Армен Мнацаканян отметил удобство трёхдневного формата голосования
Депутат Псковского областного Собрания по одномандатному округу №9 Армен Мнацаканян принял участие в голосовании на муниципальных выборах. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Сначала на участок, а потом по делам! Формат трехдневного голосования позволяет каждому из нас выбрать удобное время для выполнения гражданского долга. Принял участие в выборах депутатов Псковского районного Собрания. На участке приятная атмосфера, комиссия работает четко, представитель полиции и наблюдатели (каждый по своей части) следят за порядком», — рассказал он.
Депутат отметил, что выборы – это то, что объединяет всех людей. «Считаю, что каждый гражданин страны, обладающий избирательным правом, должен найти 5 минут, чтобы поучаствовать в определении своих представителей во власти на ближайшие 5 лет», — резюмировал он.
Подробнее о том, как проходят выборы в Псковской области, читайте здесь.
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