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Культура

Обновленные Поганкины палаты посетило 45 школьных групп за день

За один день объекты Псковского музея-заповедника посетило 45 организованных школьных групп. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Юные гости впервые увидели отреставрированные Поганкины палаты, побывали в залах Картинной галереи и на экспозициях главного здания музея, окунулись в быт купеческих и дворянских палат во Дворе Постникова и в Доме Ксендза, вспомнили историю нашего славного города в Псковском кремле и Варлаамовской башне.

Особенной популярностью пользуются проекты, посвященные празднованию 350-летия Петра I. На выставке в музейном пространстве Поганкиных палат «Пространство Петра – пространству России» юные посетители увидели 16 оригинальных масштабных полотен на исторические сюжеты, созданные мастерами Санкт-Петербургской Академии художеств специально для воссоздания масштабного проекта празднования 200-летнего юбилея Петра I на Марсовом поле в 1872 году.

Во Дворе Постникова на выставке «Петр I. Начало янтарного пути» гостям рассказали об одном из ярких эпизодов петровской эпохи и российской истории в целом – появлении в России Янтарной комнаты, созданной в Пруссии и подаренной Петру I прусским королем Фридрихом Вильгельмом I. Ребята увидели воспроизведенные изделия из янтаря и полудрагоценных камней: реплики фрагментов большой янтарной рамы, флорентийской мозаики «Зрение».

Напомним, что выставочный проект «Пространство Петра – пространству России» пробудет в Пскове до 25 сентября этого года, а выставка «Петр I. Начало янтарного пути» доступна для посещения до 30 сентября 2022 года. Спешите!

 

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