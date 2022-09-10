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Политика

Слабовидящие избиратели могут проголосовать с помощью тифломаркеров на 4 УИК Пскова

Слабовидящие и незрячие избиратели могут проголосовать с помощью тифломаркеров на 4 участковых избирательных комиссиях. Об этом корреспонденту Псковскому агентству информации сообщила председатель избирательной участковой комиссии № 65 Ирина Стаканова.

Сегодня на избирательный участок № 65 по адресу ул. Набат д. 5 пришла первая незрячая женщина и успешно проголосовала. Волонтеры предоставили избирательнице специальное оборудование и оказали всю необходимую помощь, так чтобы женщина смогла отдать свой голос соблюдая все гражданские и конституционные права.

Сам процесс голосования проходит очень просто: необходимо отсканировать на буклете специальную метку, после чего тифломаркер зачитает заложенную в метку информацию. Затем избиратель сможет на ощупь поставить галочку напротив понравившегося кандидата.

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