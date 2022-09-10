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Политика

Михаил Ведерников осмотрел избирательный участок в селе Плюсского района

Фото: газета "Плюсский край".

В рамках рабочей поездки в Плюсский район губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил 513-й избирательный участок в селе Ляды и поинтересовался ходом голосования, сообщает районная газета «Плюсский край». 

В помещении участковой избирательной комиссии установлено технологическое оборудование (установлена рамка металлодетектора, ведётся видеонаблюдение), оформлены информационные стенды, размещены информационные материалы, пишут журналисты. На избирательном участке соблюдены меры противовирусной безопасности, избиратели пользуются средствами индивидуальной защиты. 

По словам председателя комиссии Ирины Фадеевой, в голосовании уже приняло участие 18% избирателей. 

Напомним, в Плюсском районе проходят две избирательные кампании: выборы главы района и депутатов в районное Собрание депутатов 7-го созыва по единым партийным спискам и одномандатным избирательным округам.

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