Более 15% избирателей уже проголосовали на выборах в Великих Луках

16:01, 10 сентября 2022, ПАИ

В Великих Луках более 15 % избирателей уже приняли участие в голосовании на выборах депутатов Великолукской городской Думы, сообщили в администрации города.

«По предварительным данным, на 15:00 второго дня выборов депутатов в Великолукскую городскую Думу седьмого созыва в Великих Луках проголосовали 11 731 человек, что составляет 15,8%», — уточнили в администрации.

Отметим, что голосование в Псковской области будет проходить три дня – 9, 10 и 11 сентября. Жители региона смогут проголосовать в любой из этих дней на избирательных участках с 8:00 до 20:00.