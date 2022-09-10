Более 15% избирателей уже проголосовали на выборах в Великих Луках
В Великих Луках более 15 % избирателей уже приняли участие в голосовании на выборах депутатов Великолукской городской Думы, сообщили в администрации города.
«По предварительным данным, на 15:00 второго дня выборов депутатов в Великолукскую городскую Думу седьмого созыва в Великих Луках проголосовали 11 731 человек, что составляет 15,8%», — уточнили в администрации.
Отметим, что голосование в Псковской области будет проходить три дня – 9, 10 и 11 сентября. Жители региона смогут проголосовать в любой из этих дней на избирательных участках с 8:00 до 20:00.
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