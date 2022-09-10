Андрей Маковский оценил работу штаба по наблюдению за выборами

17:49, 10 сентября 2022, ПАИ

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Депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский посетил Общественный штаб по наблюдению за выборами. Об этом он заявил на своей странице в соцсети «ВКонтакте»

«Хочу отметить, что Общественная палата Псковской области хорошо отрабатывает сообщения о возможных нарушениях. С материалами можно ознакомиться на сайте НОМ [Независимый общественный мониторинг - ПАИ]», — сообщил он.

В регионе с 9 по 11 сентября проходит 30 избирательных кампаний: выборы пяти глав муниципальных образований — Гдовского, Дедовичского, Островского, Палкинского, Плюсского районов, 23 избирательные кампании по выборам депутатов — замещается 372 мандата по всей области, дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов городского поселения «Печоры» 2-го созыва по одномандатным избирательным округам № 1 и 9, дополнительные выборы депутата сельского поселения «Туричинская волость» 2-го созыва по многомандатному избирательному округу № 4.

По данным на 15:00 явка по выборам в органы местного самоуправления Псковской области составила 12,9%. Отметим, что в этом году на выборах в Псковскую городскую Думу применяют технологию дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Ранее озвученная цифры не учитывает полосовавших в режиме онлайн.