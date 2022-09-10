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Политика

Явка на муниципальных выборах Псковской области превысила 12%

Явка по выборам в органы местного самоуправления Псковской области 10 сентября на 15:00 по московскому времени составила 12,9%, сообщили в Избирательной комиссии Псковской области. 

По имеющимся данным в голосовании приняли участие 58 514 избирателей. Данные пока приводятся без учёта псковичей, которые решили проголосовать в режиме онлайн.

В регионе проходит 30 избирательных кампаний: выборы пяти глав муниципальных образований — Гдовского, Дедовичского, Островского, Палкинского, Плюсского районов, 23 избирательные кампании по выборам депутатов — замещается 372 мандата по всей области, дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов городского поселения «Печоры» 2-го созыва по одномандатным избирательным округам № 1 и 9, дополнительные выборы депутата сельского поселения «Туричинская волость» 2-го созыва по многомандатному избирательному округу № 4.

Во всех 24 ТИК и 487 УИК, расположенных на территории Псковской области, установили средства видеонаблюдения. Кроме того, в избирательной комиссии Псковской области организовали работу информационного центра, где можно следить за ходом голосования.

Отметим, что в этом году на выборах в Псковскую городскую Думу применяют технологию дистанционного электронного голосования (ДЭГ). 11 878 человек подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в Псковскую городскую Думу. Проголосовать можно будет на портале ДЭГ через компьютер или мобильное устройство.

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