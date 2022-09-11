Юрий Сорокин принял участие в голосовании на выборах в Пскове

09:38, 11 сентября 2022, ПАИ

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин принял участие в голосовании на выборах в Псковскую городскую Думу. Свой голос он отдал на избирательном участке № 3, которой находится в псковской школе № 1.

Напомним, сегодня в Псковской области начался третий, заключительный день голосования на муниципальных выборах. Принять участие в выборах смогут 453 627 избирателей, из них 5 375 – голосуют впервые (те, кому исполнилось 18 лет на момент голосования).

В 8:00 открылись все 523 избирательных участка, они продолжат работать до 20:00.