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Политика

Юрий Сорокин принял участие в голосовании на выборах в Пскове

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин принял участие в голосовании на выборах в Псковскую городскую Думу. Свой голос он отдал на избирательном участке № 3, которой находится в псковской школе № 1.

Напомним, сегодня в Псковской области начался третий, заключительный день голосования на муниципальных выборах. Принять участие в выборах смогут 453 627 избирателей, из них 5 375 – голосуют впервые (те, кому исполнилось 18 лет на момент голосования).

В 8:00 открылись все 523 избирательных участка, они продолжат работать до 20:00.

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