Россия и Белоруссия готовятся подписать соглашение о единых правилах конкуренции

10:35, 11 сентября 2022, ПАИ

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Правительство РФ одобрило проект российско-белорусского соглашения о единых правилах конкуренции. Об этом сообщает Telegram-канал кабмина.

В рамках реализации 28 союзных программ Россия и Белоруссия готовятся заключить соглашение о единых правилах конкуренции. Главная цель – создание правовых основ защиты конкуренции для обеспечения свободного перемещения товаров, работ и услуг в рамках Союзного государства.

Органы власти двух стран (Федеральная антимонопольная служба и Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь) должны будут пресекать любые проявления монополизма и применять антимонопольное законодательство к компаниям из Союзного государства на равных условиях, говорится в сообщении.