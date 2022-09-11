Жертвами лжеследователей стали двое псковичей

10:30, 11 сентября 2022, ПАИ

Двое псковичей за сутки стали жертвами дистанционных хищений и лишились 300 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

К сотрудникам полиции обратилась 53-летняя местная жительница и сообщила, что ей позвонил неизвестный, который представился московским следователем. Собеседник предложил остановить несанкционированное оформление кредита. Псковичка решила обезопасить средства и перевела мошеннику 150 тысяч рублей.

Аналогичный звонок поступил 70-летнему псковичу. Мужчина также хотел обезопасить себя от кредитных обязательств и перевел неизвестным лицам 150 тысяч.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество» УК РФ.