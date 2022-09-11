Псковичам предлагают поймать Барсика на избирательном участке и получить приз

10:32, 11 сентября 2022, ПАИ

Избирательная комиссия региона предлагает псковичам поймать Барсика на избирательном участке и сфотографироваться с ним. Об этом из информационного центра облизбиркома сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Успейте поймать Барсика на одном из избирательных участков Пскова», – говорят представители облизбиркома.

Они уточнили, что необходимо сделать фото и выложить его в свои соцсети с хэштегом #голосуем_вместе_икпо60. Авторы лучших снимков получат памятные призы от Избирательной комиссии Псковской области.

Напомним, что сегодня проходит третий, заключительный день трёхдневного голосования на муниципальных выборах в Псковской области. В 8:00 открылись все 523 избирательных участка, они продолжат работать до 20:00.