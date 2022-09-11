Омбудсмен проверил обеспечение избирательных прав псковичей на выборах

11:02, 11 сентября 2022, ПАИ

Соблюдение и обеспечение избирательных прав граждан во второй день голосования проверил уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. Как сообщил Псковскому агентству информации региональный омбудсмен, он посетил УИКи в Псковском и Гдовском районах.

В ходе посещения избирательных участков Дмитрий Шахов проверил соблюдение процедуры голосования, наличие наглядной информации о кандидатах в органы местного самоуправления и кабинок для тайного голосования, организацию выездного голосования, правильность ведения списков избирателей и выдачи бюллетеней для голосования, обеспечение их сохранности после окончания времени работы комиссий, а также побеседовал с председателями УИКов и наблюдателями.

Особое внимание омбудсмен обратил на создание условий для голосования маломобильных граждан и на круглосуточную работу видеокамер, фиксирующих избирательный процесс на участке.

Во время поездки в Гдовский район Дмитрий Шахов встретился с председателем Территориальной избирательной комиссии (ТИК) Антониной Веселовой, которая рассказала о ходе голосования в районе, о жалобах, которые поступили в ТИК, а также о принятых решениях.

В отличие от выборов в 2020 году, когда он был на избирательных участках, и тогда практически все председатели комиссий высказывали просьбы о необходимости предоставления им для работы ноутбуков, сегодня ситуация кардинально изменилась. Эта проблема и рекомендации органам государственной власти нашли отражение в ежегодном докладе Уполномоченного по правам человека в Псковской области. В этом году, как заверила Антонина Веселова, для всех участковых комиссий по инициативе главы облизбиркома Игоря Сопова и при поддержке губернатора области Михаила Ведерникова предоставлены ноутбуки для обеспечения их деятельности на различных выборах.

Также омбудсмен провёл встречу с прокурором района Алексеем Ушкачёвым и временно исполняющим полномочия Гдовского районного суда Андреем Широковым, стороны обсудили вопросы защиты и обеспечения прав граждан, в том числе в период проведения выборов в органы местного самоуправления.

Нарушений избирательных прав граждан в процессе организации и проведении выборов во второй день голосования на участках, где побывал омбудсмен, не установлено.