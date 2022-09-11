Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Омбудсмен проверил обеспечение избирательных прав псковичей на выборах

Фото: Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов

Соблюдение и обеспечение избирательных прав граждан во второй день голосования проверил уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. Как сообщил Псковскому агентству информации региональный омбудсмен, он посетил УИКи в Псковском и Гдовском районах.

В ходе посещения избирательных участков Дмитрий Шахов проверил соблюдение процедуры голосования, наличие наглядной информации о кандидатах в органы местного самоуправления и кабинок для тайного голосования, организацию выездного голосования, правильность ведения списков избирателей и выдачи бюллетеней для голосования, обеспечение их сохранности после окончания времени работы комиссий, а также побеседовал с председателями УИКов и наблюдателями.

Особое внимание омбудсмен обратил на создание условий для голосования маломобильных граждан и на круглосуточную работу видеокамер, фиксирующих избирательный процесс на участке.

Фото: Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов

Во время поездки в Гдовский район Дмитрий Шахов встретился с председателем Территориальной избирательной комиссии (ТИК) Антониной Веселовой, которая рассказала о ходе голосования в районе, о жалобах, которые поступили в ТИК, а также о принятых решениях.

В отличие от выборов в 2020 году, когда он был на избирательных участках, и тогда практически все председатели комиссий высказывали просьбы о необходимости предоставления им для работы ноутбуков, сегодня ситуация кардинально изменилась. Эта проблема и рекомендации органам государственной власти нашли отражение в ежегодном докладе Уполномоченного по правам человека в Псковской области. В этом году, как заверила Антонина Веселова, для всех участковых комиссий по инициативе главы облизбиркома Игоря Сопова и при поддержке губернатора области Михаила Ведерникова предоставлены ноутбуки для обеспечения их деятельности на различных выборах.

Также омбудсмен провёл встречу с прокурором района Алексеем Ушкачёвым и временно исполняющим полномочия Гдовского районного суда Андреем Широковым, стороны обсудили вопросы защиты и обеспечения прав граждан, в том числе в период проведения выборов в органы местного самоуправления.

Нарушений избирательных прав граждан в процессе организации и проведении выборов во второй день голосования на участках, где побывал омбудсмен, не установлено.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

11 сентября 2022

Явка на муниципальных выборах в Псковской области превысила 16%
11 сентября 2022

Омбудсмен проверил обеспечение избирательных прав псковичей на выборах
11 сентября 2022

Россия и Белоруссия готовятся подписать соглашение о единых правилах конкуренции
11 сентября 2022

Псковичам предлагают поймать Барсика на избирательном участке и получить приз
11 сентября 2022

Почти 82% составила явка на ДЭГ в Пскове
11 сентября 2022

Самая большая явка зафиксирована на выборах в Струго-Красненском районе
11 сентября 2022

Стала известная явка на выборах пяти глав районов Псковской области
11 сентября 2022

Явка на ДЭГ в Пскове превысила 80%

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...