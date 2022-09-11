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Политика

Восемь жалоб поступило в избирательные комиссии Псковской области

Игорь Сопов

Восемь официальных жалоб поступило в избирательные комиссии Псковской области за первые два дня голосования – 9 и 10 сентября. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации сообщил председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

«По поводу жалоб и обращений, которые поступают в избирательные комиссии. За первые два дня голосования – 9 и 10 сентября, к нам поступило восемь официальных жалоб. Все они были рассмотрены. Шесть из них были признаны необоснованными. Две находятся на рассмотрении, они требуют дополнительных фактов, чтобы принять какое-то решение», – отметил председатель облизбиркома.

Игорь Сопов также подчеркнул, что ни одна из этих жалоб не повлияла на волеизъявление граждан и не изменила ход голосования.

«Многочисленные так называемые «нарушения», которые появляются в Telegram-каналах организаций, признанных иностранными агентами, ложны и неточны. Ни в коем случае не надо доверять этой информации. Обратитесь в Избирательную комиссию Псковской области на горячую линию по номеру 8-800-222-72-60, мы вам поясним каждую ситуацию», – сказал он.

Председатель облизбиркома также подчеркнул, что написанное в этих Telegram-каналах не имеет никакого отношения к избирательному процессу. «Мы понимаем, что эти люди работают для того, чтобы дискредитировать работу избирательной системы в целом в России, и в Псковской области в частности», – заключил Игорь Сопов.

Напомним, что всего в Псковской области проходит 30 избирательных кампаний: выборы пяти глав муниципальных образований – Гдовского, Дедовичского, Островского, Палкинского, Плюсского районов, 23 избирательные кампании по выборам депутатов – замещается 372 мандата по всей области, дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов городского поселения «Печоры» 2-го созыва по одномандатным избирательным округам № 1 и № 9, дополнительные выборы депутата сельского поселения «Туричинская волость» 2-го созыва по многомандатному избирательному округу № 4.

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